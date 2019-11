A címvédő, listavezető Juventus és üldözője, az Internazionale is idegenben lép pályára az olasz labdarúgó-bajnokság hétvégi, 13. fordulójában.

A torinóiak az Atalanta vendégeként lépnek pályára. Az előző idény bronzérmese nincs jó formában, ugyanis legutóbbi hét tétmérkőzéséből csupán egyet nyert meg, a Serie A-ban pedig három kör óta nem gyűjtötte be a három pontot. Ennek fényében komoly meglepetés lenne, ha a mezőnyben egyedüliként veretlen Zebrák jó sorozata éppen Bergamóban szakadna meg.



Az egypontos hátránnyal második milánóiak - ugyancsak szombaton - a Torino vendégei lesznek, s mindenképpen nyerniük kell, hogy tartsák a lépést a Juventusszal. Erre minden esélyük megvan a kék-feketéknek, mivel a Bikák csak a középmezőnyben foglalnak helyet, ráadásul hazai pályán elmúlt három bajnokijukon csupán két pontot gyűjtöttek.



A jelentős hátránnyal a harmadik helyért küzdő csapatok közül a Lazio a Sassuolo, míg a meglepetésre negyedik Cagliari a Lecce vendége lesz, az AS Roma pedig a sereghajtó Bresciát fogadja.



A szebb napokat megélt Napoli és AC Milan ezúttal éppen egymással küzd meg, s mindkét gárdának hatalmas szüksége lenne a győzelemre. A nápolyiak négy meccse nyeretlenek a Serie A-ban, így a hetedik helyre zuhantak, azaz még a nemzetközi kupaporondot jelentő pozíciókról is lecsúsztak. A Milan pedig két vereséget követően szeretne javítani hazai pályán, ráadásul számára nem is az európai szereplés a tét, sokkal inkább pozíciójának stabilizálása a középmezőnyben, mivel mindössze négy ponttal áll a kieső zóna előtt.

Serie A, 13. forduló:

szombat:

Atalanta-Juventus 15.00

AC Milan-SSC Napoli 18.00

Torino-Internazionale 20.45

vasárnap:

Bologna-Parma 12.30

AS Roma-Brescia 15.00

Sassuolo-SS Lazio 15.00

Verona-Fiorentina 15.00

Sampdoria-Udinese 18.00

Lecce-Cagliari 20.45

hétfő:

SPAL-Genoa 20.45

A tabella:

1. Juventus 12 20- 9 32 pont

2. Internazionale 12 26-12 31

3. SS Lazio 12 28-13 24

4. Cagliari 12 23-12 24

5. Atalanta 12 30-18 22

6. AS Roma 12 20-14 22

7. SSC Napoli 12 21-15 19

8. Parma 12 18-15 17

9. Fiorentina 12 18-19 16

10. Verona 12 10-11 15

11. Torino 12 15-17 14

12. Udinese 12 8-18 14

13. Sassuolo 11 21-21 13

14. AC Milan 12 11-16 13

15. Bologna 12 16-20 12

16. Lecce 12 15-25 10

17. Genoa 12 14-26 9

18. Sampdoria 12 7-19 9

19. SPAL 12 7-18 8

20. Brescia 11 10-20 7



A 7. fordulóból elhalasztott Brescia-Sassuolo mérkőzést december 18-án játsszák.

Borítókép: Daniele Badolato/Getty Images