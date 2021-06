A Paris Saint-Germain kockáztatja, hogy kicsúszik a kezéből Achraf Hakimi megszerzése. A Chelsea csatlakozott a kérők közé, és készen állnak arra, hogy játékosokat is belevonjanak az üzletbe.

Az Inter kész eladni a marokkói válogatott sztárját, a 22 éves Achraf Hakimit, hogy egyensúlyba hozza pénzügyeit. Az árcédula azonban igen magas, 80 millió euró. A Paris Saint-Germain egy ideje tárgyal az Interrel. A francia klub kész 60 millió eurót plusz egy-két játékost ajánlani.



Fotó: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Fabrizio Romano és Gianluca Di Marzio átigazolási szakértők arról számoltak be, hogy a Chelsea is beszállt a harcba. Di Marzio azt írja, hogy a Chelsea is kész 60 millió eurót fizetni, plusz Emerson Palmieri és Andreas Christensen játékjogát ajánlanák fel. Az Intert érdekelheti a Chelsea érdeklődése, mert Emerson és Christersen olyan játékosok, akik érdeklik a klubot.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Marco Luzzani/Inter via Getty Images