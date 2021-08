Soha ne mondd, hogy soha. Nem sokan fogadtak volna arra, hogy Romelu Lukaku még valaha visszatérhet a Chelsea csapatához, de most megnyílt rá az esély.

A kékek anno megelőztek számos nagy klubot, és 2011-ben mindössze 15 millió euróért szerződtették Lukakut az Anderlechtből, Eden Hazard és Kevin de Bruyne mellett. Ezt követően kölcsönben megfordult a West Borban és az Evertonban, akik 2014-ben 35 millió euróért szerződtették.

2017-ben a londoni klub vissza akarta hozni a belgát a brit fővárosba, de nem jártak sikerrel.

„Már majdnem a Chelseába igazoltam, de akkor megkeresett a Manchester United, és úgy éreztem jobb számomra ott. José Mourinho csak annyit mondott nekem: Várok rád Los Angelesben” –mesélte Lukaku.

Chelsea are preparing a new bid to sign Romelu Lukaku. Proposal expected around €120/130m after opening bid turned down by Inter [€100m + Marcos Alonso involved in the deal]. #CFC



Chelsea are also offering Lukaku a long term contract for €12m net per season as salary.