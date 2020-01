A hazai pályán játszó Atalanta a szünetben még vezetett, mégis kikapott a találkozó előtt még sereghajtó SPAL együttesétől az olasz labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.

A ferrarai csapat szezonbeli negyedik sikere volt ez a Serie A-ban.

SPAL came from behind through goals from Petanga & Valoti to claim a 2-1 victory over Atalanta.