Élénken érdeklődik az AC Milan csapata, a Benfica portugál középpályásáért, Florentino Luisért.



Az olasz alakulat játékos megfigyelője szerint a milánóiak már el is kezdték a tárgyalásokat a 20 éves játékos ügynökével Bruno Carvalho-val.



A fiatal középpályásnak azonban van egy 120 millió eurós kivásárlási záradéka, ráadásul a Florentinot az angol bajnok Manchester City is szeretné megszerezni.



Olasz sajtóhírek szerint a milánói csapat már szerette volna kölcsönvenni tizennyolc hónapra, és a kölcsönszerződés után szerette volna végleg megvenni a játékjogát.



A portugál játékost 2024-ig köti szerződés a liszaboni csapathoz. A portugál játékos hét alkalommal lépett pályára a Primeira Ligában, és a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott.



