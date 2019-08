Az Internazionale labdarrúgócsapata a következő szezonra kölcsonadta Radja Nainggolant a középpályás korábbi klubjának, a szintén olasz élvonalbeli Cagliarinak.

A belga futballista 2010 és 2014 között 137 métrkőzésen szerepelt a szardíniai együttesnél, melynél a szurkolók kedvence volt, majd az AS Romához igazolt, onnan pedig tavaly nyáron 38 millió euróért az Interhez.

A fővárosban alapemberként számítottak rá, ahogy Milánóban is, ám a kék-feketéknél visszafogott teljesítményt nyújtott, sokat bajlódott sérüléssel, ráadásul fegyelmi kihágásokat is elkövetett, az új vezetőedző, Antonio Conte pedig már nem számít rá.



Radja Nainggolan a következő szezonban ismét a Cagliari mezét húzza majd fel.

Fotó: Enrico Locci/Getty Images

Emellett szardíniai feleségénél nemrég súlyos betegséget diagnosztizáltak, és a futballista a családja közelében kíván lenni a nehéz időkben.

Nainggolan hétfőn érkezett meg Cagliariba, ahol szurkolók százai várták a reptéren.

Borítókép: Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images