Sadio Mnaé Liverpooltól való szerződtetése után a Bayern München nem áll le, és szeretné megerősíteni a védelmét is, Matthijs de Ligt leigazolásával a Juventustól.

Az olasz klub nem hajlandó 70 millió eurónál kevesebbért elengedni a holland védőjét, a kivásárlási ára pedig 120 millió euró. Magas fizetése ellenére olyan nagy csapatok érdeklődnek iránta, mint a Manchester City, a Chelsea és a Bayern München.

A La Gazzeta dello Sport értesülései szerint a bajorok 90 millió eurós ajánlattal készülnek meggyőzni a Juventust, hogy adják el nekik De Ligtet. A Bayern München 75 millió eurós fix díjat és további 15 millió eurót kínálna, ami már megfelelő lenne a Juventusnak. Ha létrejönne ez az üzlet, akkor De Ligt lehetne a Bayern München legdrágább igazolása.

