A Barcelona védője, Samuel Umtiti lépett, hogy tisztázza a héten egy interjúban tett megjegyzéseit. A francia válogatott játékos, aki jelenleg a Serie A-ban szereplő Lecce kölcsönjátékosa, megerősítette, hogy a Canal+-nak adott interjúban rosszul idézték őt a barcelonai karrierjével kapcsolatban.

Umtitiről eredetileg azt állították, hogy a sérülések a formával való gondokat egy börtönhöz hasonlította a klubnál.

A 29 éves játékos azonban határozottan kijelentette, hogy nem ez volt a célja, de elismerte, hogy valóban küzdött, mielőtt tavaly nyáron Olaszországba távozott.

„Minden újságírónak. Ha segítségre van szükségük a fordításban, legközelebb hívjanak fel. A depresszió az depresszió, semmi köze a "börtönhöz". Köszönöm szépen" - posztolta Instagram-fiókján.

