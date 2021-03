Az AC Milan 1-1-es döntetlen játszott a vendég Udinesével az olasz labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának szerdai játéknapján.

A hazaiak egyenlítő találata a 97. percben büntetőből született.



Az AS Roma is a hajrában talált be, igaz, a fővárosiak 90. percben szerzett gólja győzelmet ért Firenzében.

Serie A, 25. forduló:



AC Milan-Udinese 1-1 (0-0)

Atalanta-Crotone 5-1 (1-1)

Benevento-Verona 0-3 (0-2)

Cagliari-Bologna 1-0 (1-0)

Fiorentina-AS Roma 1-2 (0-0)

Genoa-Sampdoria 1-1 (0-0)

korábban:



Sassuolo-Napoli 3-3 (2-1)

kedden játszották:



Juventus-Spezia 3-0 (0-0)



csütörtökön játsszák:

Parma-Internazionale 20.45



Kedden a Lazio-Torino mérkőzésre a vendégek koronavírusos fertőzöttségük miatt nem álltak ki.

Az állás:

1. Internazionale 24 60-24 56 pont

2. Milan 25 48-30 53

3. Atalanta 25 60-32 49

4. Juventus 24 48-20 49

5. Roma 25 50-38 47

6. Napoli 24 52-28 44

7. Lazio 24 38-32 43

8. Verona 25 34-27 38

9. Sassuolo 24 40-37 36

10. Sampdoria 25 34-37 31

11. Udinese 25 27-34 29

12. Bologna 25 32-38 28

13. Genoa 25 27-37 27

14. Fiorentina 25 26-38 25

15. Spezia 25 32-46 25

16. Benevento 25 25-47 25

17. Cagliari 25 27-41 21

18. Torino 23 33-41 20

19. Parma 24 19-47 15

20. Crotone 25 24-62 12

