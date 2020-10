A Tuttosport értesülései szerint a PSG a nyáron 50 millió eurért szerződtetni szeretné Cristiano Ronaldót a Juventusból.

A portugál támadó továbbra is a világ egyik legnagyobb játékosa, a Real Madrid hagyta maga mögött, hogy a Juventust is az Európa trónjára ültesse, azonban ez jelenleg nem jött még össze számukra. Az olaszok az elmúlt két szezonban megnyerték a Serie A-t a portugál klasszissal, de a Bajnokok Ligája még mindig elkerüli őket. Ronaldo a klub legjobban kereső futballistája, és a jelenté sszerint, a Bianconerinek sem tűnik rossz ötletnek, hogy megszabaduljon a már 35 éves sztártól.



Fotó: Silvia Lore/Getty Images

Andrea Pirlo irányatása alatt új időszámítás kezdődött a Juventusnál, ahol sokkal fontosabbak a fiatalok beépítése, mint eddig bármikor. A jelentés azonban azzal zárul, hogy a támadó boldog Torinóban, és tiszteletben kívánja tartani a megállapodását.

Forrás: juvefc.com

Borítókép: Silvia Lore/Getty Images