Samuel Umtiti hosszú kihagyás után visszatért a pályára és bemutatkozott a Leccében. A játékos most a helyzetéről és a klubváltása hátteréről is beszélt.



A Barcelona a nyár folyamán adta kölcsön sérült játékosát, Samuel Umtitit a Serie A-ban szereplő Leccének. A francia a felépülését követően a múlt hétvégé mutatkozhatott be új csapatában, az AS Roma elleni mérkőzésen.



„Büszke vagyok a meccsemre, mert annyi hónapon át keményen dolgoztam, hogy utolérjem a csapattársaimat” – mondta Umtiti a Football Italia szerint.



A Barcelonában korábban csak kevés játékidőt kapó Umtiti örül, hogy új klubjában nagyobb szerep jut neki, ám a válogatottra még nem gondol.



„Életem ezen a pontján fontos, hogy újra játsszak, hogy megbecsülve és fontosnak érezzem magam ebben a csapatban, és hogy elérjem a célomat a Leccével. Nagyszerű dolgokat éltem meg a válogatottban, de jelenleg csak Leccére gondolok” – fejtette ki, majd azt is elárulta, miért döntött az olasz klub mellett.



„A barcelonai tapasztalataim után nyugalomra és csendre volt szükségem. A Lecce volt a legjobb megoldás, mert tökéletesen élhető város, és nagyszerű feltételek vannak az újrakezdéshez. A nyár folyamán más lehetőségek is adódtak, de ma úgy érzem, jól választottam.”

Borítókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images