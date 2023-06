Zinédine Zidane eddig két ízben irányította a királyi gárdát, először 2016 januárja és 2018 júniusa, majd 2019 márciusa és 2021 júniusa között. Mérlege a három BL-győzelem mellett többek között két bajnoki cím, kétszer pedig a világ legjobb edzőjének választották.



Habár utoljára 2021. május 22-én meccselt, nem bánja a pihenést. „Végre van időm a családomra és arra, amit szeretnék. Az életem közben 200,000 mérföld per órás sebességgel halad” – mondta a francia mester.



Játékosnak lenni és edzőként dolgozni két egészen eltérő munka. „A szezon végére a kispadon sokkal jobban elfáradsz” – véli Zidane. „Minden irányból jönnek hozzád, mert te vagy a felelős a döntések meghozataláért. Az edző huszonhárom srácra vigyáz és sosem áll le.” – tette hozzá.



Az első madridi korszaka után szünetet kellett tartania, hogy némi levegőhöz jusson. Majd alig telt el nyolc hónap, Florentino Perez hívására visszatért. Nem mérlegelt, hogy esetleg nem tud olyan sikeres lenni, mint 2016 és 2018 között, hanem ösztönösen cselekedett.







Arról is beszélt, hogy ha a majd úgy alakulna, visszatérne az edzői hivatáshoz, azonban még nem tudja, következő útja hová vezet majd. „A győzelmet sosem lehet megunni, akármennyit is nyersz” – szögezi le.



A francia válogatottal 1998-ban világbajnoki címig jutó Zidane szerint, aki ismeri játékosként a nemzeti csapatot, az trénerként elgondolkodik, hogy szívesen irányítaná. De most még nem tart ott.

Borítókép: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images