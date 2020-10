A csütörtök esti Eb play-off mérkőzésen a bolgár válogatott szövetségi kapitánya, Georgi Dermendziev, illetve csapatkapitánya, Georgi Kosztadinov bizakodóan tekint a magyar válogatott elleni mérkőzés elé.



A szövetségi kapitány elmondta, hogy a mérkőzésen a csapatkapitány Georgi Kosztadinov lesz, akinek tapasztalata rengeteget segít nekik.



"Eddig egyénileg edzett, de a play-offra harcra kész állapotban lesz." - mondta a bolgár kapitány.



A hangulatról elmondta, hogy kiváló a csapaton belül.



"Minden mérkőzésünket és edzésünket elemeztük. Azt szeretném látni a pályán, ha a csapat bátor támadójátékot játszana"



A bolgár kapitány szót ejtett Kiril Despodovról, a Cagliari támadójáról is.



"Ha a válogatottban játszik, mindent megtesz a sikerért." - nyilatkozta róla a szövetségi kapitány.



A szurkolókkal kapcsolatban elmondta, hogy fontos lesz, a támogatásuk, még akkor is, ha korlátozott számban lehetnek jelen.



"A bolgár futballnak szüksége van az olyan mérkőzésekre, mint amilyen a mai is lesz."



A kapitány megemlítette, hogy Magyarország nagyon jó csapat.



"Szeretnénk, ha játékosaink koncentráltak lennének a play-offra".



A csapatkapitány Kosztadinov az alábbi gondolatokat osztotta meg a tegnap esti sajtótájékoztatón.



"Nem vagyok csúcsformában, de mindent megteszek a csapat sikeréért. Tisztában vagyunk a mérkőzés fontosságával." - nyilatkozta a csapatkapitány, Kosztadinov.

A sorsdöntő találkozó magyar idő szerint 20 óra 45 perckor kezdődik.

Borítókép: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Forrás: Duma.bg