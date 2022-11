Cristiano Ronaldo éppen tavaly szeptemberben kapta meg a portugál labdarúgó-szövetség éves gáláján a minden idők legjobb góllövőjének járó díjat, amikor megragadta az alkalmat, és bejelentette, hogy nemcsak az e havi világbajnokságon, hanem a 2024-es Eb-n is szeretne szerepelni.

Még aznap este a futsalsztár Ricardinhót is a színpadra szólították, hogy szintén kitüntessék. Beszédében elismerte, hogy jól döntött, amikor az előző évben visszavonult a válogatottól, ezzel esélyt adva a fiataloknak. Abban a pillanatban, amikor ezek a szavak elhangzottak a szájából, a kamerák azonnal rögzítették Ronaldo reakcióját a közönség soraiban. Úgy tűnt, mintha Ricardinho a Manchester United csatárát vette volna célba. Akkora volt a felhajtás, hogy másnap kénytelen volt a Twitteren tisztázni, hogy semmiképpen sem Ronaldóról beszélt.

A 37 éves Ronaldo ott lesz Katarban, de még soha nem kérdőjelezték meg ennyire az érinthetetlenségét, mint most. Az ország leghagyományosabb sportlapja, az A Bola nemrégiben egy címlapon vitatta meg, hogy elveszítette befolyását a pályán: "Kevesebb Ronaldo, több Portugália".

A Sporting CP korábbi főnöke és jelenlegi televíziós elemzője, Tiago Fernandes még azt is felvetette, hogy azért Ronaldo kezd a legtöbb meccsen, mert ő dönti el, hogy hány percet játszik, nem pedig Fernando Santos edző. A Ronaldo különleges bánásmódban részesüléséről szóló vita nem különösebben új, de mindig is tiltott témának tűnt. Most már nem az. Több olyan tette is volt, amit korábban elnéztek volna neki, de mostanra már megjegyzik ezeket a húzásait. Korábban távozott nyaralni, mint a csapat többi tagja, nem egyszer a földre dobta a kapitányi karszalagot, és ritkán szólalt meg olyan kudarcok után, mint a 2020-as Eb. Ez utóbbi annak ellenére történt, hogy ő volt a fő vezér.

Pályafutása során először Ronaldo úgy utazik a világbajnokságra, hogy kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy megérdemli-e még a helyét a csapatban.

„A portugál szövetség soha nem ismerte el, hogy bármilyen különleges bánásmódot alkalmazna vele szemben, bár kaptunk olyan jeleket, amelyekből arra következtethetünk, hogy létezik ilyen. De tessék: Nem tartom teljesen szokatlannak" - mondta Antonio Tadeia, az RTP szakértője, aki 1992 óta tudósít Portugáliáról, a BBC Sportnak.

„A legnagyobb sztároknak is meg kell tenniük, amit kérnek tőlük. De egy kicsit butaság lenne azt gondolni, hogy egy 39 éves Pepe, vagy egy 37 éves Ronaldo ugyanúgy edz, mint egy 20 éves, mert az nem lenne normális. De az sem hangzott jól, ahogy Santos a 2020-as Eb-kijutás után azt mondta, hogy Cristiano úgy támogatja őt, mintha ez valami szükséges dolog lenne ahhoz, hogy maradhasson a posztján. Lehet, hogy csak egy nyelvbotlás volt, vagy talán így működnek a dolgok. Ezt azonban nem tudhatjuk biztosan.”



A világbajnokság előtti kilenc portugál meccsén Ronaldo nyolc alkalommal nem szerzett gólt, de ellentétben azzal, ami más veterán játékosokkal, például Rui Patricióval és Joao Moutinhóval történt, a kezdőcsapatában való helye sosem forgott veszélyben. Mivel vitathatatlanul az ország valaha volt legnagyobb játékosáról van szó, még nehezebbé teszi a helyzet kezelését a Santos számára.

„Úgy gondolom, hogy a portugál szurkolók többsége még mindig úgy tekint Cristianóra, mint a világ legjobb játékosára, de aztán van egy jelentős hányaduk is, akik megkérdőjelezik a státuszát. Sokan osztják azt az elképzelést, hogy egy kicsit úgy játszik, ahogy akar. Szóval mindezek miatt ezekben a szurkolókban kialakult az a képzet, hogy Cristiano kezében van Fernando Santos, és hogy Santos azt teszi, amit Cristiano akar. Még mindig úgy gondolom, hogy Cristiano nagyon hasznos lehet, de fontos lenne megtalálni az egyensúlyt, hogy hogyan használjuk őt, mert már nem ugyanaz a fizikai állapota.”

Függetlenül a Ronaldo körüli vitáktól, egy dolog nem változott a portugál táborban: a csapattársai minden egyes sajtótájékoztatón a világ legjobb játékosaként emlegetik. Az ötszörös Aranylabda győztes 2003 óta van jelen a válogatottban, és rekordot jelentő ötödik világbajnokságán szerepel. Kulcsszerepet játszott a 2016-os Európa-bajnokságon és a 2019-es Nemzetek Ligája-győzelmekben, és teljesen megváltoztatta a portugál labdarúgás külföldi megítélését. Ha Katarból a trófeával tér haza, az csak tovább öregbíti legendás hírnevét.

„Cristiano előtt Portugália soha nem nyert még a labdarúgásban, így ő magasra tette a lécet a jövő generációi számára, és megmutatta nekik, hogy ezt elérni nem csak egy álom, hanem olyasmi, amit mindannyian megtehetnek. Ez lesz a legfőbb öröksége" - tette hozzá Tadeia.

