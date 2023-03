A helyi szövetség honlapjának szerdai híre szerint az AC Milan veterán támadója is készülhet a belgák, illetve az azeriek elleni Eb-selejtezőre. A svédek jövő pénteken, illetve három nappal később is hazai pályán szerepelnek.



"Zlatan a legutóbbi három bajnoki mérkőzésén hosszabb időt a pályán tudott tölteni, és annak ellenére is jó formában van, hogy az utóbbi időben sérült volt. Még mindig hozzá tud tenni a válogatotthoz a pályán, és azon kívül is" - mondta a 121-szeres válogatott csatár behívásáról Janne Andersson szövetségi kapitány.

A 62 találattal válogatottsági gólrekorder Ibrahimovic már eddig is minden idők legidősebb pályára lépő játékosa volt a svéd nemzeti együttesnek: tavaly márciusban a lengyelek ellen 40 évesen, 5 hónaposan és 26 naposan kapott lehetőséget, és most ezt a rekordot tovább javíthatja.

41-year-old Zlatan Ibrahimović is called up for Sweden’s Euro 2024 qualifiers against Belgium and Azerbaijan ???????? pic.twitter.com/8TRiPINnyp