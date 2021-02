Toni Kroos, a német labdarúgó-válogatott középpályása szerint az első pillanattól kezdve kiválóan kell teljesíteniük a nyári Európa-bajnokságon ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el.

A Real Madrid 31 esztendős futballistája a Sky televíziós csatornának adott interjúban azt mondta, az általános vélekedés szerint Németország nem tartozik a torna esélyesei közé. Hozzátette, erre a "szerepkörre" nincs is szükségük, a 2018-as oroszországi világbajnokságon ugyanis hiába indultak a favoritok között, mégis már a csoportkör után búcsúzni kényszerültek.



"Minden tornát, amelyen elindulok, meg akarok nyerni, mert ha előzetesen azt a célt tűzöm ki, hogy jussunk el a negyeddöntőig, akkor biztosan nem is jutunk annál tovább" - nyilatkozta a 2014-ben világbajnok Kroos, aki hangsúlyozta, nagyon bízik a jelenlegi Nationalelfben még úgy is, hogy az Eb-csoportban a címvédő portugálok és a világbajnok franciák, valamint a társházigazda magyarok lesznek az ellenfelek.



A rutinos középpályás hangsúlyozta, a céljuk ezúttal is a végső győzelem, és szerinte nem szabad a problémákkal vagy a nehézségekkel foglalkozniuk, csupán az első pillanattól kezdve jól kell játszaniuk, hogy esélyük legyen a sikerre.



A koronavírus-járvány miatt tavaly nyárról idénre halasztott Eb-t a tervek szerint június 11. és július 11. között Európa 12 nagyvárosában, köztük Budapesten rendezik. A magyar válogatott Münchenben találkozik a németekkel, és a Puskás Arénában fogadja majd Portugáliát, valamint Franciaországot.



A három csoportmeccs után - a francia-portugált is itt rendezik - még egy nyolcaddöntőnek is otthont ad majd a magyar főváros.

Borítókép: Matthias Hangst/Getty Images