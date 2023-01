Úgy tűnik, Portugália megtalálta Fernando Santos utódját. Roberto Martinez szóbeli megállapodást kötött a szövetséggel, hiteles hírek szerint.

Miután Portugália kiesett a világbajnokságról, a szövetség bejelentette, hogy Fernando Santos lemond a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Azóta az a hír járja, hogy a Roma edzője, José Mourinho a legesélyesebb utódja Santosnak.

EXCL: Roberto Martinez has reached verbal agreement to become Portugal coach. Appointment as Fernando Santos successor likely to be finalised towards end of next week. 49yo Spaniard has had club + int’l interest since leaving Belgium role @TheAthleticFC https://t.co/8sC6PhvdC3