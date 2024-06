Elég nagy esély van rá, hogy Vinícius Júnior kapja a 2024-es Aranylabdát, ugyanis a brazil labdarúgó fantasztikus idényt produkált a Real Madriddal, megnyerte a La Ligát és a Bajnokok Ligáját is, melyben ő szerezte a mindent eldöntő találatot. Összességében 39 meccsen 24 gólt és 10 gólpasszt jegyzett, s az esélyei tovább növekedhetnek, ha a nyári Copa Américán esetlegesen tornagyőzelmet ünnepelne a brazil válogatottal.

"Nem voltam még Copa América bajnok. A válogatottal még egy trófeát sem nyertem, remélem ez most megtörténik, úgy érzem, eljött a mi időnk" - mondta a 23 éves támadó, aki 2019 óta tagja már a Selecaonak. A korosztályos csapatokban már nyert tornákat, az U17-es és az U15-ös válogatottal is megnyerte a Dél-Amerikai bajnokságot.

Vinicius Jr: “I want to win Copa America. I still don't have a title with Brazil and I hope now is the time. I will give everything.” pic.twitter.com/GwBPk1eaiw