A svéd női labdarúgó-válogatott lesz Kanada ellenfele a tokiói olimpia döntőjében, miután a torna második elődöntőjében 1-0-ra jobbnak bizonyult Ausztráliánál.

Az első elődöntőhöz hasonlóan a Jokohamai Nemzetközi Stadionban lejátszott jó iramú és küzdelmes találkozón is egyetlen gól döntött: Fridolina Rolfö a 46. percben talált az ellenfél kapujába. Öt évvel ezelőtt, a riói olimpiát a svédek ezüstérmesként, a kanadaiak bronzérmesként zárták. Ausztrália a harmadik helyért a legutóbbi két világbajnokságon (2015, 2019) győztes Egyesült Államokkal mérkőzik meg. A finálét pénteken, a bronzmeccset csütörtökön rendezik.

