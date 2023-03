A spanyolok alapembere, Rodri a meccset követően nyilatkozott a pálya szélén, és cseppet sem kímélte a skót válogatottat, akik szerinte elfogadhatatlan játékstílust képviseltek.



„Az, ahogyan a skótok játszottak, számomra egy hulladék. Időt húztak, provokáltak minket, dőltek-borultak. Számomra ez nem labdarúgás.”



„A bírónak közbe kellett volna avatkoznia, de nem tett semmit. Ez frusztráló, mert mi nyerni akartunk, de nehéz úgy, ha az ellenfél folyton csak az időt húzza.”

A spanyol középpályás ezt követően igyekezett enyhíteni a mondottakon és árnyalni a képet.

„Jó meccset játszottak, a fű állapota pedig nem lehet kifogás. Öt védővel játszottak, aki szorosan zártak. Voltak lehetőségeink, de nem tudtunk betalálni.”



„A végeredmény számít kizárólag, fejlődnünk kell és kiküszöbölni a hibákat, amikért ma megbűnhődtünk. Ez egy közös cél, amit el kell érnünk.”

Rodri esetében egyébként nem egyedi eset, hogy egy vereség után kritizálja az ellenfelet. A világbajnokságon, a Marokkó elleni összecsapást követően is megjegyezte, hogy az afrikaiak „nem csináltak semmit, csak várták a kontralehetőségeket”.

