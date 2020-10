A kapus Thibaut Courtois fizikális problémákkal küzd, így elhagyta a belga labdarúgó-válogatott edzőtáborát.

A Real Madrid hálóőrével kapcsolatban a nemzeti csapat hivatalos Twitter-oldalán azt írták, az orvosi vizsgálatok megállapították, nincs játékra alkalmas állapotban. A belgák csütörtök (ma) este Elefántcsontpart együttesével felkészülési mérkőzést játszanak, majd vasárnap Angliával, jövő szerdán pedig Izlanddal vívnak Nemzetek Ligája-találkozót.

UPDATE: @thibautcourtois will be leaving the camp after his medical check-up. He is not fit to play.