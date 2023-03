Az ukrán válogatott elleni Európa Bajnoki selejtezőn elérkezett Ivan Toney nagy napja: a 81. percben 2-0-s előnynél Harry Kanet váltva bemutatkozhatott az angol válogatottban, amire legutóbb Brentford játékos esetében 1939-ben volt példa Les Smith személyében. Hab a tortán, hogy mindezt hazai közönség előtt, a Wembleyben tette.

Toney személye egy különös anomália, hisz az a típusú játékos, aki az emberek többségének szimpatikus, szerethető, mint amilyen például Roberto Firmino Liverpoolban, vagy Marcus Rashford Manchesterben. Szeretjük az álomsztorikat, és a profizmuson túl, ami a méheknél látható, a futball romantikájából is egy szelet, aminek az egyik legfontosabb eleme épp a friss debütáló.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Gareth Southgate megvédte Toneyt ismét, akit azzal gyanúsítanak, hogy 262 mérkőzésre adott le fogadásokat 2017-ig visszamenően – jó lehet ezek közül a hírek szerint egyik sem csapatai meccsére szólt. Az FA ugyanakkor vizsgálatot indított, aminek a vége fél, vagy akár egy éves eltiltás is lehet, ami könnyen derékba törheti a meseszerűen felépített karriert. A téli világbajnokság alatt kirobbant botrányról előre súgtak a szövetségi kapitánynak, aki több, mint valószínű, hogy akkor még elővigyázatosságból épp emiatt nem vitte ki Katarba a kiváló szezont futó támadót.

„Csak arról tudok, amiről én is olvastam. Bármiben is érintett, vagy sem, nem beszéltem vele róla, mert ameddig nincs hivatalos ítélet az ügyében, itt lehet velünk. Nyilván ha döntés születik, és indokolt, közbe avatkozunk” – mondta a háromoroszlánosok mestere.

„Akármi is történik, az élet megy tovább azután is – ha egyáltalán eltiltják. Mi továbbra is úgy érezzük, hogy kiérdemelte a helyét nálunk, és szerintem fontos, hogy tudassuk: senki felett nem ítélkezünk előre. Megérdemli az esélyt, okkal van velünk.”

Csak viszonyításképp: 2020-ban a harmadik ligában 24, 2021-ben a Championshipben 31 találattal gólkirály lett, majd az első Brentfordos Premier League idényében rögtön 12 góllal mutatkozott be az idényeit rendszerint gólpasszokkal is fűszereve.

A 27 éves Nothamptonban született csatár tehát már tavaly sem teljesített rosszul, idén viszont egészen bámulatos, amit produkál: 27 tétmeccsen 17 gólt termelt és kiosztott öt gólpasszt is. Csak Erling Haaland és Harry Kane eredményesebb nála a világ legjobb bajnokságában. Értékét máris 50 millió euróra becsülik, miközben csapatának nemhogy kiesési gondjai nem lesznek idén sem, de egy jó hajrával a nemzetközi kupaszereplés elérése sem elképzelhetetlen.

Kérdés, az ügyét vizsgáló öltönyös bírák miért és mennyire akarják derékba törni egy olyan fiatalember karrierjét, aki a pályán felmutatott teljesítményével minden alsóbb osztályú futballistának élő példa lehet arra, hogy a mélyből is vezethet út a csúcsra, ha épp ezt a marketingelemet megragadva akár inspirációt is adhatnának a jövő nemzedékének.

Ha méhek nélkül nincs élet a földön, Ivan Toney nélkül nincs angol futball – és erre akár fogadni is mernék.



Borítókép: Getty Images Europe