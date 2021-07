Lionel Messinek lehetősége nyílik arra, hogy szombat este végre megnyerjen egy jelentős nemzetközi tornát Argentínával, miután segített nemzeti csapatának bejutni kedd este a Copa America döntőjébe.

A 34 éves játékos negyedik Copa America döntőjében vesz részt, miután újabb kiváló egyéni teljesítményt nyújtott Kolumbia ellen. Messi gólpasszt adott Lautaro Martineznek, és közel jártak ahhoz, hogy már a rendes játékidőben eldöntsék a találkozót. Luis Díaz egyenlítése után, végül büntetőkkel dőlt el a továbbjutás sorsa. Messi és Juan Cuadrado is magabiztosan értékesítették az első büntetőt. Az argentinok kapusa, Emiliano Martinez lett a meccs hőse, aki három tizenegyest is kivédett: Davinson Sanchez, Yerry Mina és Edwin Cardona voltak az áldozatok. Argentína tehát Brazíliával fog megmérkőzni a döntőben.

Bár a meccs hőse a három büntetőt is megfogó anrgentin hálóőr lettt, nemcsak ő került reflektorfénybe, hanem Lionel Messi is.



Az előzmény

Yerri gúnyos gesztusa és tánca



Kolumbia a Copa America korábbi szakaszában Uruguay ellen tizenegyespárbajban jutott tovább. Azon a találkozón Yerry Mina betalált a kapuba, gólja után pedig hatalmas ünneplést rendezett. Táncolt, ujját a szájába véve mutogatott. Mina csapata ezzel a Luis Suárezzel felálló Uruguayt búcsúztatta. Suárez Lionel Messi egyik legjobb barátja így az argentinnak különösen rosszul esett a kolumbiai túlzó reakciója.



Fotó: givemesport.com

A reakció

Messi frappánsan visszavágva védte meg barátját



A kocka azonban rövidesen fordult. Kolumbia - és Yerri - Argentínával találta magát szembe. Ezúttal Kolumbia búcsúzott a tornától szintén egy büntetőpárbajt követően. A kolumbiaik közül 3 játékos lába is megremegett, köztük Mináé is. Ekkor jött el az ideje, hogy Messi revánsot vegyen barátjáért.

This wasn’t even the winning penalty! Yerry Mina. pic.twitter.com/LWjZALqdPb