Szombattól a spanyol Sergio Ramos lehet a válogatottsági csúcstartó az európai labdarúgók között.

A Real Madrid védője szerdán, az 1-1-es döntetlenre végződött holland-spanyol barátságos mérkőzésen lépett pályára 176. alkalommal hazája csapatában - a 85. percben, csereként -, ezzel utolérte az európai csúcstartó olasz Gianluigi Buffont.



A spanyolok csapatkapitánya tavaly döntötte meg országa rekordját, amit addig egy másik kapus, Iker Casillas tartott.



Buffont már beérte a spanyol.

Fotó: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images



A válogatottsági világcsúcsot az egyiptomiak korábbi középpályása, Ahmed Hasszan tartja 184 mérkőzéssel, de jelenleg Ramos előtt van a rangsorban az ománi Ahmed Mubarak, a szaúdi Mohammed ad-Daía, a kuvaiti Ahmed al-Mutava, és a mexikói Claudio Suárez is.



A világ- és kétszeres Európa-bajnok Ramos 2005-ben mutatkozott be a spanyol együttesben, és a 2008-as kontinensbajnokságot megnyert csapatból már csak ő a keret tagja. A 34 éves futballista a közelmúltban kijelentette, hogy a jövő nyárra halasztott Európa-bajnokságon, sőt a tokiói olimpián is szeretne pályára lépni.



A spanyolok Svájcba látogatnak szombaton, a Nemzetek Ligájában.

Borítókép: Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images