A 68 éves trénernek azt követően köszönték meg a munkáját, hogy a gárda szombaton Marokkóval szemben a negyeddöntőben búcsúzott a katari világbajnokságon.

A portugál szövetség várhatóan a következő hetekben nevezi meg a szakember utódját, a sajtó szerint a legesélyesebb a posztra José Mourinho, aki jelenleg az AS Romát irányítja.

Fernando Santos 2014 nyara óta vezette a nemzeti csapatot, 109 mérkőzés 68 győzelem, 21 döntetlen és 20 vereség volt a mérlege, legnagyobb sikereként 2016-ban Európa-bajnokságot, 2019-ben Nemzetek Ligáját nyert az együttessel.

