A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen bevezetett öt cserelehetősége lesz majd a szövetségi kapitányoknak a tavalyról idén nyárra halasztott labdarúgó Európa-bajnokságon.

Az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága szerdán arról is döntött, hogy a szakvezetők ugyancsak ötöt változtathatnak majd a Nemzetek Ligája októberi négyes döntőjében. A testület arról is határozott, eltörli azt a korlátozást, hogy a stadionok kapacitásának legfeljebb harminc százalékát lehet kihasználni az UEFA égisze alatt megrendezett mérkőzéseken, ami - ha a helyi szabályozás is engedi - lehetővé teszi, hogy több néző tekinthesse meg a helyszínen a kontinensviadal találkozóit.

A futball szabályalkotó testülete (IFAB) tavaly decemberben 2022 nyaráig hosszabbította meg annak lehetőségét, hogy öt cseréjük legyen az edzőknek. Az már a kontinentális és nemzeti szövetségek hatáskörébe tartozik, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel. Az Eb-t a kontinens 12 városában, köztük Budapesten rendezik meg június 11. és július 11. között. A magyar fővárosban három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek, Marco Rossi együttese a Puskás Arénában fogadja a címvédő portugál és a világbajnok francia csapatot, Münchenben pedig a németek vendége lesz.

Az UEFA végrehajtó bizottsága nem szavazott a Bajnokok Ligája 2024-ben életbe lépő reformjáról, így arról a következő, április 19-i ülésről születhet döntés.

