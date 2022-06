A Real Madrid játékosa elismerte, hogy a PSG csatára a világbajnokság után minden bizonnyal visszavonul a válogatottságtól.

Öt hónappal a katari világbajnokság kezdete előtt a Real Madrid támadója, Rodrygo Goes elárulta Neymarral folytatott beszélgetését, amelyben a brazil sztár bevallotta, hogy a világbajnokság után visszavonul a válogatottságtól, és neki szánja a 10-es mezét.

„Ney azt mondta nekem: „Visszavonulok a válogatottók, a 10-es mez pedig a tiéd”. Nem is tudtam, mit mondjak neki. Zavarban voltam, nevettem és nem tudtam rendesen kifejezni magam, dadogtam. Aztán mondtam neki, hogy folytatnia kell, nem áll szándékomban most átvenni tőle a 10-es mezt.”

Neymar: When I retire from playing internationally with Brazil, Rodrygo is the one who will get the Number 10, he is my successor. pic.twitter.com/5XSmiKXnyL