Manuel Neuer 95. alkalommal védte szombat este a német labdarúgó-válogatott kapuját, ezzel a kapusok tekintetében beállította a legendás Sepp Maier nemzeti rekordját.

A csúcsbeállításra az ukránok ellen 3-1-re megnyert lipcsei Nemzetek Ligája-mérkőzésen került sor.



"Természetesen sokat jelent ez nekem" - mondta a Bayern München 34 éves hálóőre, aki a Maier által 41 éve tartott rekordot állította most be. "Sepp Maier jó barátom és kapuskollégám, így nagy megtiszteltetés, hogy most együtt állunk az örökranglista élén."



A világbajnok Neuer már kedden, a spanyolok elleni sevillai találkozón megdöntheti a csúcsot, s minden idők legtöbb német válogatottsággal rendelkező kapusa lehet.



A játékos 2009. június 2-án, az Egyesült Arab Emírségek ellen (7-2) mutatkozott be a Nationalelfben. Sepp Maier 1966 és 1979 között gyűjtötte össze 95 válogatottságát.

Kép: Getty Images