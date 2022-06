A brazil válogatott szövetségi kapitánya, Tite elmondása szerint korábban olyan nagy klubok is megkeresték, mint a Real Madrid és a Paris Saint-Germain.

Tite reméli, hogy a télen Katarban világbajnoki aranyig vezeti a brazil válogatottat. A 61 éves szakember 2016 nyarán vette át a vezetőedzői állást, de már előtte több nagy európai klubbal kapcsolatba hozták. Ezt ő maga is megerősítette.



„Igen, a Real Madrid és a Sporting is megkeresett. De volt egy másik klub is, amely megbeszélést akart velem folytatni, de nemet mondtam: ez a PSG volt. Beszélni akartak velem, de én azt mondtam, hogy nem akarok. Nem szerettem volna lehetőséget adni senkinek. A munkámra szeretnék csak koncentrálni. Ami ezután történik, az egy másik történet” – mondta Tite a The Guardiannek.

A tréner már korábban bejelentette, hogy a világbajnokság után távozik a brazil válogatottól.

