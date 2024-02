A Konferencialigában a horvát bajnok Dinamo Zágráb együttese a Real Betis csapatával találkozik. A sevillai csapat korábbi játékosával, Robert Jarnival a Večernji list nevű lap készített interjút.

A korábban Magyarországon is dolgozó szakembertől megkérdezték, kinek szorít majd. Az U17-es válogatott edzője őszintén kijelentette:

„Nos, kit fogok támogatni? A Betis mégiscsak az én klubom, három csodálatos évet töltöttem ott, és nem a Dinamóban játszottam. Nem tudom, ki hibáztathatna ezért engem. A szívem mélyén én is egy gengszter vagyok.”

Ezt nem hagyta szó nélkül Bruno Petkovic, a Dinamo Zágráb válogatott futballistája, aki Jarnit ezért bohócnak nevezte: „Azok az emberek, akik a horvát államot képviselik, és nem egy horvát klubnak szurkolnak, közönséges bohócok. Nyugodtan írd meg.”

A „bohóc”-minősítés mellett Jarni sokkal súlyosabb következményben részesült, amiért a Betis mellett foglalt állást. A Horvát Labdarúgó Szövetség (HNS) menesztette állásából. Indoklásuk szerint:

„A HNS végrehajtó bizottsága támogatja minden egyén, így minden labdarúgó - beleértve a válogatott játékosokat is - jogát, hogy bármilyen klubot támogasson, akár a horvát klubok ellen is Európában, még akkor is, ha ezt a gondolkodást nem tartják kívánatosnak. A HNS azonban egyértelműen azt az álláspontot képviseli, hogy minden horvát válogatottal szemben magasabb normák érvényesek. […]

A horvát válogatottak vezetőinek egyértelmű feladata az összetartozás, az együttműködés, a tisztelet és a kölcsönös bizalom előmozdítása valamennyi horvát klub között, ezért a HNS ezt a fajta döntést tartja az egyetlen helyesnek a horvát futballcsalád egységének védelme érdekében.”

Jarni játékosként a Dinamo ősi riválisát, a Hajduk Splitet is erősítette, edzőként is dolgozott a dalmát együttesnél, majd 2014 és 2016 között Magyarországon, a pécsi és a felcsúti csapat élén állt. 1998-ban bronzérmes lett a világbajnokságon a horvátokkal.

