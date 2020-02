Többek között a Székesfehérváron légióskodó Georgi Milanov is meghívót kapott a fehéroroszok ellen jövő szerdán sorra kerülő barátságos mérkőzésre készülő bolgár labdarúgó-válogatott keretébe.

Georgi Dermendzsiev szövetségi kapitány 23 fős keretébe a csütörtökön és egy hét múlva is Európa-liga mérkőzést játszó Ludogorecből nem került be futballista, a bolgár szövetség ugyanakkor szerdán a honlapján jelezte, külön köszönetet mond azoknak az egyesületeknek, amelyek elengedték futballistáikat a nem hivatalos barátságos meccsre.



A bolgárok március 26-án Szófiában a magyar válogatottat fogadják Európa-bajnoki pótselejtezőn, a győztes pedig öt nappal később játszik hazai pályán Izlanddal vagy Romániával az Eb-részvételért.



A június 12-én kezdődő Eb-t 12 ország egy-egy városában rendezik, a Puskás Arénában három csoportmeccs mellett egy nyolcaddöntőre kerül sor. Ha a magyarok kijutnak a kontinensviadalra, akkor a világbajnok franciákkal és az Eb-címvédő portugálokkal saját közönségük előtt játszhatnak az F csoportban, amelyben még Németország szerepel.

A bolgár válogatott 23 fős kerete:



kapusok:

Georgi Georgiev (Szlavija Szófia), Martin Lukov (Lokomotiv Plovdiv), Daniel Naumov (CSZKA Szófia)

védők:

Ivan Goranov (Levszki Szófia), Andrea Hrisztov (Szlavija Szófia), Angel Ljaszkov (Botev Vraca), Viktor Popov (Cserno More Várna), Ivan Turicov (CSZKA Szófia), Sztefan Velkov (RKC Waalwijk), Petar Zanev (CSZKA Szófia)

középpályások:

Valentin Antov (CSZKA Szófia), Alekszandr Cvetkov (Beroe Sztara Zagora), Dimitar Iliev (Lokomotiv Plovdiv), Galin Ivanov (Szlavija Szófia), Krisztijan Malinov (CSZKA Szófia), Georgi Milanov (MOL Fehérvár FC), Todor Nedelev (Botev Plovdiv), Alekszandr Tonev (Botev Plovdiv)

csatárok:

Szpasz Delev (Arda Krdzsali), Iszmail Isza (Cserno More Várna), Sztaniszlav Ivanov (Levszki Szófia), Szvetoszlav Kovacsev (Arda Krdzsali), Martin Mincsev (Cserno More Várna)

