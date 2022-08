Lionel Messi jelenléte továbbra is talizmánként hat az argentin labdarúgó válogatottra, de Gabriel Batistuta örömmel látja, hogy mára már nem csak rá helyeződik a felelősség, hanem az több játékoson oszlik el.

A legenda szerint az idei világbajnokságon úgy fog pályára lépni az argentin válogatott, hogy Messi mellett több más sztár is csapatban lesz, ez pedig feloldja azt, hogy mindenre a hétszeres aranylabdástól várnak megoldást, írja a Goal.com.

„Sokáig a teljes felelősséget Messire ruháztuk, úgy tekintettünk rá, mint Jézus Krisztusra. Aztán rájöttünk, hogy nem az, ezért pedig elítéltük őt. Sok kárt okoztunk ezzel neki.”



„Ez most megváltozott, szabadabbnak érzi magát a srácokkal. Persze ha nálad van a labda, és választhatsz hogy kinek adod, én is Messinek adnám. Most viszont nem kell mindenáron neki adni, ugyanis mások is képesek a csodára.”



„Messi se hülye, ő is érezte, hogy sokáig mindenki mindent tőle várt. Mi lenne, ha inkább mindent együtt csinálnánk, csapatként? Ugye, hogy mennyivel jobban hangzik?”



„Ezért volt annyira jó Pep Guardiola Barcelonájában is, mert volt kivel megosztani a felelősséget. Nem neki kellett az összes gólt rúgni.”

Lionel Messi has played with some phenomenal players for Argentina pic.twitter.com/9jfu0qCAwM — GOAL (@goal) July 13, 2022

Fotó: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images