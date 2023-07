Lionel Messi nemrég egy nyilatkozatában elárulta, hogy abbahagyta volna a válogatottbeli szereplést, ha nem sikerül megnyerniük a vb-t Argentínával.



A dél-amerikaiak kapitánya a franciák elleni döntőn bőven tett azért, hogy ne így legyen, hiszen kétszer is betalált a mérkőzésen. A találkozót követő felfokozott hangulatú interjújában elmondta, „nem fog visszavonulni a nemzeti csapattól, tovább akar játszani bajnokként”.

Nemrégiben Messi egy argentin tv-műsor vendége volt, ahol szóba kerültek a visszavonulásáról szóló pletykák is, a Bolha pedig annyira nyíltan és őszintén válaszolt a riporternek, hogy ő maga is ledöbbent.

"Nagyon élveztem a vb minden pillanatát. Úgy, mint még soha! Egy kicsit talán azért, mert tudtam, ez lesz az utolsó vb-m.”



„Őszintén szólva azt hiszem, ha nem nyertünk volna a végén, akkor már nem lennék válogatott. Most viszont világbajnokként képtelen vagyok elhagyni a nemzeti csapatot.”



„Élveznem kell továbbra is a közös játékot. A katari vb-n nagyon jól éreztem magam, nagyon nagy bizalmam volt a csapattársaim felé.”



