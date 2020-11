A jövő nyárra halasztott Európa-bajnokság végéig biztosan Joachim Löw marad a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akit hétfőn erősített meg tisztségében a német szövetség (DFB).

A szervezet közleménye kiemeli, továbbra is a 60 éves szakembert tartják a legmegfelelőbbnek arra, hogy felkészítse a kontinenstornára a nemzeti csapatot.



"Mindannyian előre nézünk és már csak a sikeres Eb-felkészülésre koncentrálunk" - áll a DFB közlésében. A szervezetnél kiemelték, 2019 márciusában új korszak kezdődött a megújulás alatt álló német válogatottnál, melynek vezetését továbbra is a csapatot 2006 óta irányító, 2014-ben vb-győztes Löwvel képzelik el.



A szövetségi kapitány jövője azután vált kérdésessé, hogy a Nationalelf november 17-én 6-0-ra kikapott a spanyol csapat vendégeként a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó fordulójában. A németek a 2018-as világbajnokságon címvédőként már a csoportjukból sem jutottak tovább.



Löw - aki eddig rekordot jelentő 189 mérkőzésen ült a német kispadon - szerződése a 2022-es katari világbajnokság végéig szól, de a DFB beszámolója szerint a szakember akár még a 2024-es, németországi Európa-bajnokságon is vezetheti a válogatottat.



A németek a jövő évi kontinensviadalon a világbajnok francia és az Eb-címvédő portugál csapat mellett a magyarokkal vannak azonos négyesben, mérkőzéseiket Münchenben játsszák majd.

Kép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images