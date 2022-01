Gazda Árpád, az MTI tudósítója jelenti: Edward Iordanescu lett a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A nemzeti csapat kispadjára leülő új szakembert bemutató keddi bukaresti sajtótájékoztatón Razvan Burleanu, a román szövetség (FRF) elnöke elmondta: Iordanescu feladata lesz, hogy kijuttassa a válogatottat a 2024-es Európa-bajnokságra. Másodlagos célként azt jelölte meg, hogy a válogatott nyerje meg a csoportját a Nemzetek Ligájában. A tréner éppen a 2024-es kontinensviadal végéig szóló szerződést írt alá. A 43 éves Iordanescu elmondta: szerencsésnek érzi magát, hiszen szövetségi kapitányként édesapja tanácsaira is számíthat. Anghel Iordanescu három szakaszban összesen kilenc éven át irányította a román válogatottat, 1994-ben és 1998-ban a világbajnokságra, 1996-ban pedig az Európa-bajnokságra juttatta ki a csapatot.



Fotó: Smart SEO/Twitter

Edward Iordanescu játékosként több román első osztályú klubcsapatban megfordult középpályásként, légiósként pedig Görögországban és Cipruson játszott. 2004-ben fejezte be pályafutását. Amint felidézte, a 12 éves edzői pályafutását a harmadosztályban kezdte, de dolgozott a másodosztályban és az első osztályban is, és külföldön is kipróbálta magát. Hozzátette: valamennyi általa felkészített csapatát jobb helyzetben hagyta távozásakor, mint amilyenben érkezésekor volt. Életrajza szerint Iordanescu két rövidebb időszakot is töltött a kolozsvári CFR kispadján. Az elsőben a csapat megnyerte a román szuperkupát, a másodikban pedig a bajnokságot. Külföldön a CSZKA Szófiát edzette rövid ideig. Legutóbb a tabella második helyén álló bukaresti FCSB-t készítette fel, ám konfliktusba került a klubtulajdonossal, és távoznia kellett.

Razvan Burleanu FRF-elnök elmondta: Mirel Radoi szövetségi kapitány novemberi távozása óta több kiváló román edzővel is tárgyalt a szövetség, de mindeddig egyikkel sem sikerült megállapodásra jutni. Újságírói kérdésre elmondta: Bölöni László készséget mutatott a feladat vállalására. Vele több tárgyalási fordulót is tartottak, de nem jutottak egyezségre a közbelső cél kitűzése, a szakmai stáb stabilitása, valamint a szerződésbontási záradék kérdésében.

Borítókép: Liga 1 România/Twitter