Biztosan vannak, akik már hallották a történetet, de talán olyanok is, akik még nem. Az időpont 2016, a helyszín pedig Lens városának ékszerdoboza, a Stade Bollaert-Delelis, ahol az Európa-bajnokság csoportkörének Anglia – Wales meccsét rendezték. Az angolok Sturridge 91. percben lőtt góljával ugyan győztek, ám a találkozó után mégis Wayne Roone „begőzölése” jelentette az egyik fő témát az angol sajtóban. Most a Timesnak adott interjúban elárulta az egykori csodagyerek, hogy miért okozott komoly kárt a doppingellenőrzésre kijelölt szobában.



„Furcsa vagy sem, a torna során minden meccsünket követően nekem kellett menni a kötelező doppingtesztre. Fortyogtam a dühtől. Azt állítják, véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra a játékosok, mégis minden egyes alkalommal én megyek. A Wales elleni találkozó után olyan rohadt dühös voltam, hogy a tönkrevágtam a szobát. A sztori érdekessége, hogy egy wales-i srác, talán Aaron Ramsey is bent volt már a szobában, én meg csak annyit morogtam „rohadjatok meg”, és már röpült is a TV. Aztán minden más, ami mozdítható, szétvertem a szobát. Aztán kiszámlázták a károkat. és persze kapta megy újabb UEFA-figyelmeztetést is.”



Figyelembe véve, hogy Rooney, különösen a manchesteri éveiben kellően forrófejű volt, nincs nagy meglepetés a történet alakulásában. Azt pedig jobb ha nem tudjuk, mi történt a zárt ajtók mögött azt követően, hogy Izland kiejtette Angliát a torna nyolcaddöntőjében.

