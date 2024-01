Érdekes jelenetnek lehettek szemtanúi azok, akik vették a bátorságot, hogy megnézzék az Irak-Jordánia találkozót az Ázsia-kupa hétfői játéknapján.



1-1-es állásnál az iraki Aymen Hussein remek lövéssel megszerezte nemzetének a vezetést, ezt követően pedig a korlátot átugorva, a pálya mögött végig futva ünnepelt.

The goal that put us ahead courtesy of the tournament's top scorer, Aymen Hussein! #IRQvJOR #AsianCup2023pic.twitter.com/2x8QVgLnM2