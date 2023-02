A hírek szerint Alejandro Garnacho elbizonytalanodott a válogatottbeli hovatartozását illetően.



A 18 éves támadó anno úgy döntött, hogy az U20-as argentin válogatottat választja. Később esélyessé vált a felnőtt kerettel a világbajnokságra utazásra is, erről azonban lemaradt.

Érthetően csalódott volt a döntés miatt, ezért fontolóra veszi, hogy a felnőttek közt már a spanyoloknál lép majd pályára.

Garnacho Spanyolországban született, de argentin anyja révén lehetősége van választani a két nemzet közt.

A hírek szerint a spanyolok szeretnék meggyőzni Garnachót és biztosítanák arról a játékost, hogy megadják neki az esélyt a felnőtteknél.

Spain still want Manchester United star Alejandro Garnacho to ditch Argentina - and become a part of their future with young stars Gavi and Pedri. #MUFC pic.twitter.com/IFSeSp5C5Q