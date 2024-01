Egybehangzó sajtóértesülések szerint Ole Gunnar Solskjaer lesz a svéd válogatott szövetségi kapitánya.

Solskjaer azóta munkanélküli, hogy 2021 novemberében kirúgták a Manchester Unitedtől. A svédeknél már befejezte az interjút, várja a következő lépést.

Az Old Traffordon szép sikereket ért el, mielőtt a dolgok végül elmérgesedtek a pályán és a pályán kívül is. Nem sokban különbözik attól, ami most Erik ten Hag alatt történik, a teljesítmények elszálltak, és a csapat békétlenségéről szóló pletykák egyre csak terjedtek.

Úgy tűnik azonban, hogy Ole készen áll arra, hogy végre ismét reflektorfénybe kerüljön; ezúttal a nemzeti csapat menedzsereként.

Ha átveszi Svédország irányítását, akkor Victor Lindelof lenne a csapatkapitány. Lindelof korábban az Ole által preferált középhátvédpárosításban szerepelt Harry Maguire mellett.

Borítókép: John Walton/PA Images via Getty Images