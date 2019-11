Gareth Bale a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, nagyon fontos volt számára, hogy egy hónap kihagyás után hatvan percet tudott játszani az Azerbajdzsán elleni selejtezőmérkőzésen. A Real Madrid szupersztárja úgy véli, hogy csapattársait motiválja, hogy elkerüljék azt a nagy csalódást, amit legutóbb az írek elleni 2018-as vb-selejtezőn átéltek.



"Vannak tapasztalataink arról, milyen lemaradni egy nagy tornáról. Nem szeretnénk átélni újra azt az érzést, de visszatekintve az Írország elleni meccsre, azt hiszem a kudarcot pozitív módon is felhasználhatjuk.”

"Készen állok. Az elmúlt négy hétben nem játszottam, ezért fontos, hogy legalább 60 perc legyen a lábaimban, így most már sokkal élesebbnek érzem magam.”

Gareth Bale kitért a fiatal tehetségekre is, akik valószínűleg teltház előtt fognak játszani kedden a magyar válogatott ellen.



"Ilyen sorsdöntő meccs előtt mindenképpen beszélek majd a fiatalokkal, mert ez sokat segíthet nekik, ahogy a telt ház is rengeteget jelent majd" - utalt a Real Madrid szélsője arra, hogy minden jegy elkelt a Cardiff City 33 ezer férőhelyes stadionjába.



Bale szerint jobb az elején döcögősen kezdeni egy sorozatot, mert abból fel lehet tanulni és támadni, ahogy azt tették is, mivel a magyarországi vereség óta nem kaptak ki.



„Felemás teljesítményt nyújtottunk eddig a selejtezőben, de mindig jobb, ha egy csapat rosszabbul kezd, minthogy rosszul is fejezi be a sorozatot. A legfontosabb dolog az, hogy nem veszítettünk el mérkőzést a budapesti meccs óta, bizakodóak vagyunk, hogy ez a tendencia továbbra is így marad. Tudjuk, hogy mi a tét, és hogy mekkora meccs lesz kedden, de kijelenthetem, hogy készen állunk nagy előadásra."









A walesi-magyar összecsapás kedden 20.45-kor kezdődik, a győztes kijut a részben budapesti rendezésű Eb-re.





