A kontinensbajnok Szenegál a harmadik percben ledolgozta egygólos hátrányát Egyiptommal szemben, a gyors gólt azonban nem követte már egyetlen találat sem, így a tizenegyespárbajra maradt a döntés. Az első két pár ott sem volt sikeres - hazai részről például Kalidou Koulibaly, majd a vendégektől Mohamed Szalah hibázott -, utána azonban mindhárom szenegáli betalált, a negyedik egyiptomi viszont hibázott. Szenegál így az Afrika Kupa február 6-i döntőjéhez hasonlóan ezúttal is tizenegyespárbajt követően bizonyult jobbnak Egyiptomnál, a mostani sikere pedig azt jelenti, hogy 2002 és 2018 után harmadszor szerepelhet vb-n.

Eredmények, 3. szakasz, visszavágó:

Szenegál-Egyiptom 1-0 (1-0, 1-0, 1-0) - tizenegyesekkel: 3-1

Továbbjutott: Szenegál, 1-1-es gólkülönbséggel,

A FIFA egy újabb kínos szituációban találta magát a 2022-es katari világbajnoki selejtező mérkőzésen, Szenegál és Egyiptom között. A büntetők során többen is lézerrel zavarták az egyiptomi játékosok és a kapusok arcát. A FIFA már évekkel ezelőtt betiltotta a lézereket a futballstadionokban, mert ezek az eszközök egyértelműen zavarják a játékosokat. A képek azt mutatják, hogy a szenegáli rajongók több mint két lézert irányítottak Mohamed Salah és Mohamed El-Shenawy arcába. Salah kihagyta a büntetőt, Egyiptom pedig nem jutott ki a vb-re. A játékvezető nem állította meg a játékot, és a FIFA sem hozta szóba még az esetet.

