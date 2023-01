Roberto Martinez, a belgák korábbi szövetségi kapitánya veszi át Santos helyét a portugál nemzeti csapatnál.

A hírt a szövetség hivatalos felületein is megerősítette, ahol arról is beszámoltak, hogy 2026-ig szóló szerződést kötöttek a spanyol mesterrel.

A szakember a belgák irányítása előtt a klubfutballban is megmérettette magát, itt azonban nem ért el osztatlan sikereket. Több angol klubbal is dolgozott, melyek közül az Evertont 2013 és 2016 közt edzette.

Um novo ao serviço de Portugal : bem-vindo, Mister Roberto Martínez! #VesteABandeira



A new at service: welcome, Coach Roberto Martínez! #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9