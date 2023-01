Romelu Lukaku úgy véli, Thierry Henry-nak kellene váltania Roberto Martinezt a belga válogatott élén.

A francia eddig is a belga nemzeti csapatnál ténykedett, épp a leköszönő vezetőedző segítője volt. Martinez a vb-fiaskót követően elhagyta a csapatot, ez pedig megnyithatja az utat Henry-nak.

A belgák támadója, Romelu Lukaku pedig üdvözölné a döntést:

„Számomra Henry Belgium következő szövetségi kapitánya, kétségtelen. Ezt nyíltan ki tudom jelenteni, minden játékos tiszteli, mindent megnyert játékosként. Tudja, hogyan kell edzeni minket és jó útra tudja terelni a csapatot!” – mondta Lukaku a Sky Sport Italiának.

