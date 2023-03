Eden Hazard pályafutása továbbra sem alakul valami fényesen. Január 3. óta, azaz több, mint 2 hónapja nem lépett pályára klubcsapatában, a válogatottságot pedig lemondta a vb-t követően.



Erről, és sok másról is szót ejtett a belga RTBF rádiónak adott interjújában.

„Nem látom magamat a Real Madrid kezdőjében, ebből kifolyólag pedig a belga válogatottban sem.”

Ennek kapcsán felmerült, hogy lát-e esélyt a visszatérésre a nemzeti csapathoz. Felhívták a figyelmét, hogy korábban olyan sztárok döntöttek így, mint Zidane, Messi vagy Ibrahimovic.

„Velem ez nem fog megtörténni, 100%-ig biztos vagyok benne. Soha nem fordult meg ilyesmi a fejemben.”

Később ismét ráerősített, hogy nem tudja elképzelni azt a szituációt, amikor ő visszakozna a döntésétől.

Hazard igyekszik döntése jó oldalát megfogni, hiszen így sokkal többet lehet családjával, gyerekeivel és barátaival.

Eden Hazard admits he 'DIDN'T like' playing for Belgium at the World Cup https://t.co/nApGEjmjHq