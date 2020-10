A világbajnok francia labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 7-1-re verte a vendég ukrán együttest úgy, hogy a félidőben már 4-0-ra vezetett.

A vb-ezüstérmes horvát csapat 2-1-re nyert Svájcban, ahol a hazaiaknál többen is karanténba kényszerültek koronavírus-fertőzés miatt.





Az Európa-bajnok portugálok hazai pályán gól nélküli döntetlent játszottak Spanyolországgal, míg Frank de Boer szövetségi kapitány a Mexikó elleni vereséggel mutatkozott be a holland kispadon.



Eredmények:

Ausztria-Görögország 2-1 (0-0)

Hollandia-Mexikó 0-1 (0-0)

Lengyelország-Finnország 5-1 (3-0)

Németország-Törökország 3-3 (1-0)

Olaszország-Moldova 6-0 (5-0)

Portugália-Spanyolország 0-0

Svájc-Horvátország 1-2 (1-1)

Franciaország-Ukrajna 7-1 (4-0)

Ciprus-Csehország 1-2 (1-2)

Dánia - Feröer-szigetek 4-0 (4-0)

Kép: Xavier Laine/Getty Images

A már visszavonult Olekszandr Sovkovszkij is bekerült az ukrán labdarúgó-válogatott keretébe, mivel három másik, számításba vett kapus is megfertőződött a koronavírussal. A 45 éves hálóőr, aki pályafutása során 92-szer lépett pályára a nemzeti együttesben, 2016-ban fejezte be a karrierjét, jelenleg pedig Andrij Sevcsenko szövetségi kapitány segítője a válogatottnál.