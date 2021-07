Nem játszhat az argentinok elleni vasárnapi döntőben Gabriel Jesus, a Copa Americán házigazda brazil labdarúgó-válogatott csatára.

A Manchester City támadóját még a Chile elleni negyeddöntőben állították ki, mert kíméletlenül letalpalta Eugenio Menát. A dél-amerikai szövetség (CONMEBOL) úgy döntött, a címvédő selecao klasszisát két mérkőzésre tiltja el, az ítélet ellen pedig nem fellebbezhet, ezen kívül ötezer dolláros pénzbüntetést kell fizetnie. A brutális szabálytalanságot elkövető 24 éves támadó az Instagramon "gratulált" gúnyosan a CONMEBOL döntéséhez, és hasonlóan vélekedett a csapat legnagyobb sztárja, Neymar is.

Gabriel Jesus did a madness yesterday against Chile and got sent off. Nigel de Jong would be proud. pic.twitter.com/lTu9FyfTRM