Alejandro Garnacho berobbant a Manchester United első csapatába és a köztudatba is. Ha nem szól közbe az élet, a következő napokban az argentin válogatottban is bemutatkozhatott volna. A 18 éves tini ugyanakkor lehetett volna a spanyol nemzeti együttes oszlopos tagja is, de volt egy indok, amivel még ők sem tudtak versenyezni: Lionel Messi!

A friss világbajnok ifjúságú kordinátora, Bernardo Romeo mesélt a döntés hátteréről részletesebben a D Sports Radionak.

„Garnacho nagyon eltökélt, az Argentin nemzeti válogatottban akar játszani. Ha bemész a házába, mindenhol fotókat látsz Lionel Messiről.”

„Felhívta a spanyolok menedzsere is, akit szintén meghallgatott, de mellettünk tette le a voksát.”

A bokasérüléssel bajlódó tini a Javier Mascherano által trenírozott U20-as Argentin csapatban már négy meccsen szerepelt és ugyanennyi gólja van, míg Manchesterben minden sorozatot figyelembe véve 29 találkozón 9 találat áll a neve mellett.

