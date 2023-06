A horvát labdarúgó válogatott vasárnap este büntetőpárbajban maradt alul a Nemzetek Ligája spanyolországi döntőjében. A nemzeti együttest 2006 és 2012 között irányító Slaven Bilic megosztotta véleményét a csapatról.



„Topszintű válogatott vagyunk, immáron folyamatosan. Ez azért is csodálatos, mert a támadószekciónk továbbra is hiányos. Nincs Mbappénk, nincs Kane-ünk, nincsenek ilyen játékosaink. Ezért is le a kalappal Dalic, a stáb és a labdarúgóink előtt is” – véli a szakember, aki legutóbb a Watfordot vezette.



„A csatárok esetében hiányzik a mélység a keretből, a stáb pedig ezt nem tudja pótolni. Ezért nem tudjuk megtörni az ellenfeleinket és ennek következménye a hosszabbítás. Nem tudjuk rárúgni a második gólt. Nincsenek meg azok a támadók, akik felnőnének a középpályánk minőségéhez” – tette hozzá Bilic.



A történethez hozzá tartozik, hogy a kerettel készült a horvát bajnokság gólkirálya, Marko Livaja is, a Hajduk Split támadóját azonban szurkolók inzultálták a fiumei edzőtáborban, ezért már az NL-meccsek előtt hazautazott.

Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images