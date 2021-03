Boris Johnson brit miniszterelnök szerint "megfelelő az idő" arra, hogy hazája Írországgal közösen pályázzon a 2030-as labdarúgó-világbajnokság megrendezésére.

A miniszterelnök a The Sun című napilapnak adott nyilatkozatában kifejtette: nagyon-nagyon szeretnék "hazahozni a labdarúgást", és úgy véli, hogy a torna ezzel megfelelő helyre kerülne.

"Ez a futball otthona, és itt a megfelelő idő. Egészen csodálatos dolog lenne az ország számára" - mondta Boris Johnson.

A sportág szülőhazájának tekintett Anglia eddig egy alkalommal, 1966-ban látta vendégül a világ legjobb válogatottjait. Az angolok rendezőként megnyerték a vb-t, más alkalommal nem is szereztek érmet. Jövőre Katar, 2026-ban az Egyesült Államok lesz a házigazda, utóbbi Kanadával és Mexikóval közösen. A 2030-as vb-re eddig hárman erősítették meg, hogy pályázni fognak: a 2026-os szavazáson elbukott Marokkó - lehetséges partnerként Algéria és Tunézia is szóba jöhet -, valamint egy dél-amerikai (Uruguay, Argentína, Chile, Paraguay) és egy balkáni (Bulgária, Görögország, Románia, Szerbia) négyes. Van még érdeklődés afrikai, illetve más dél-amerikai országok részéről. Boris Johnson beszélt a 2020-ról idénre halasztott Európa-bajnokságról is, amelynek társrendezői a britek. A miniszterelnök felvetette annak lehetőségét, hogy a tervezettnél több mérkőzést rendezzenek meg, amennyiben felmerül erre az igény az európai szövetség (UEFA) részéről.



Fotó: Alexandre Loureiro/Getty Images for adidas



A briteknél múlt hétfőn ismertették a gazdaság és a társadalmi élet újraindítására kidolgozott, négy nyitási szakaszból álló kormányzati tervet. Ennek kapcsán június 21-től az emberek közötti kapcsolattartás összes jogi korlátozását fel lehet oldani Angliában, ha a koronavírus-járvány megfékezését célzó célkitűzések és kritériumok addig maradéktalanul teljesülnek. Az UEFA január 27-én közleményben tudatta, hogy a rendezőkkel folytatott megbeszélést követően továbbra is kitart amellett, hogy a kontinensviadalt az eredetileg kijelölt 12 város rendezze meg nyáron. A szervezet úgy készül, hogy április elején dönt a helyszínekről és a stadionok tervezett kapacitásáról.

A június 11. és július 11. közötti időszakra tervezett Eb-n csoportmeccseket és nyolcaddöntőt is rendeznek Londonban, illetve Glasgow-ban, míg az előbbi város ad otthont az elődöntőknek és a finálénak. A 24 csapatos tornának a jelenlegi tervek szerint 12 város - London és Glasgow mellett Budapest, München, Dublin, Bilbao, Amszterdam, Koppenhága, Róma, Szentpétervár, Bukarest, valamint Baku - ad otthont. A Puskás Arénában három csoportmérkőzésre és egy nyolcaddöntőre kerülne sor. A magyar válogatott hazai pályán találkozna a világbajnok franciákkal és a címvédő portugálokkal, illetve Münchenben a németekkel.

Borítókép: Christopher Furlong - WPA Pool/Getty Images