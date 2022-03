Kamerun válogatottja is kijutott a november 21-én kezdődő katari labdarúgó-világbajnokságra, miután az afrikai selejtező harmadik szakaszának keddi visszavágóján hosszabbításban 2-1-re nyert Algéria vendégeként, amelynél így idegenben szerzett több góljának köszönhetően bizonyult jobbnak.

Kamerun a hazai vereség után a 22. percben Eric Maxim Choupo-Moting góljával ledolgozta minimális hátrányát az Algéria elleni idegenbeli visszavágón, de a rendes játékidőben nem jutottak egymással dűlőre a csapatok. A házigazdák részéről Iszlam Szlimani a második félidő elején, majd a ráadásban is betalált ugyan, de a videobírós ellenőrzést követően egyik alkalommal sem adták meg a gólt. Ahmed Touba a 118. percben aztán mégis kiegyenlített, de nem maradt döntetlen az eredmény - ami pedig vb-kvalifikációt ért volna a hazaiaknak -, mert a 124. percben gólt szereztek a vendégek, Toko Ekambi találata a vb-részvételt jelentette.

Kamerun korábban már hét alkalommal (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014) szerepelt vb-n.

